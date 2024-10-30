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Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Два гола в составе победителей провел российский нападающий Александр Овечкин. Теперь в активе 39-летнего хоккеиста за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 857 голов. Отставание от рекорда (894 гола) канадца Уэйна Гретцки сократилось до 37 шайб.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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