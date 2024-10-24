Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" победил "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) в пользу "Вашингтона".

Один из голов в составе столичной команды провел российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота соперника на исходе третьего периода.

Теперь на счету нападающего 855 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 39 шайб.

Что касается "Филадельфии", гол и результативную передачу в ее составе оформил на свой счет российский дебютант НХЛ Матвей Мичков. В семи матчах 19-летний нападающий набрал 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков.