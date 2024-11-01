Семь российских боксеров вышли в финал первенства мира

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Семь россиян завоевали путевки в финал первенства мира (17-18 лет) в Будве (Черногория).

В финалах выступят Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Алексей Гуков (до 71 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Камиль Джамаев (до 86 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг).

Бронзовую медаль завоевала София Душина (весовая категория свыше 81 кг).

Финалы состоятся 2 и 3 ноября.

Российские боксеры выступают под государственной символикой РФ.

Турнир проходит под эгидой Международной ассоциацией бокса (IBA).