Поиск

Семь российских боксеров вышли в финал первенства мира

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Семь россиян завоевали путевки в финал первенства мира (17-18 лет) в Будве (Черногория).

В финалах выступят Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Алексей Гуков (до 71 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Камиль Джамаев (до 86 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг).

Бронзовую медаль завоевала София Душина (весовая категория свыше 81 кг).

Финалы состоятся 2 и 3 ноября.

Российские боксеры выступают под государственной символикой РФ.

Турнир проходит под эгидой Международной ассоциацией бокса (IBA).

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинга

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Андрей Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира Masters в Париже

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский вратарь вновь получил трофей Яшина на церемонии "Золотого мяча"

Источник узнал о победе в гонке за "Золотой мяч" Родри, а не Винисиуса

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Братья Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на игры в ноябре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });