Несколько игроков сборной Брунея не сыграют с Россией из-за свадеб и других дел

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Ассоциации футбола Брунея назвали не совсем точными высказывания о том, что против сборной России сыграет любительский состав. Но некоторые игроки основного состава пропустят матч по личным делам.

"Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность", - сказала руководитель отдела соревнований ассоциации Эммиелия Картиена, слова которой приводит Sport 24.

"В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела", - подчеркнула она.

О намерении сборной Брунея задействовать на игру против россиян любительский состав сообщили накануне СМИ.

Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.