Поиск

Несколько игроков сборной Брунея не сыграют с Россией из-за свадеб и других дел

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Ассоциации футбола Брунея назвали не совсем точными высказывания о том, что против сборной России сыграет любительский состав. Но некоторые игроки основного состава пропустят матч по личным делам.

"Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность", - сказала руководитель отдела соревнований ассоциации Эммиелия Картиена, слова которой приводит Sport 24.

"В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела", - подчеркнула она.

О намерении сборной Брунея задействовать на игру против россиян любительский состав сообщили накануне СМИ.

Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинга

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Андрей Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира Masters в Париже

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский вратарь вновь получил трофей Яшина на церемонии "Золотого мяча"

Источник узнал о победе в гонке за "Золотой мяч" Родри, а не Винисиуса

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Братья Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на игры в ноябре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });