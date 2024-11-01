Россиянин Мичков признан лучшим новичком месяца в НХЛ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала нападающего "Филадельфии" Матвея Мичкова лучшим новичком НХЛ в октябре. Об этом сообщается на сайте лиги.

В 11 матчах регулярного чемпионата Мичкоов набрал 9 (4+5 по системе "гол+пас") очков.

Воспитанник пермского хоккея 19-летний Матвей Мичков ранее был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.

1 июля было объявлено о том, что Мичков подписал контракт новичка с "Филадельфией".