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Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга

Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга
Боксер Александр Поветкин
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин удивлен решению Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) отстранить его за нарушение антидопинговых правил.

"Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки. Спустя десять лет… Ерунда какая-то. Тем более, сейчас, когда я с боксом завязал. Не понимаю, зачем это было сделано", - сказал Александр Поветкин, посетивший открытие женского чемпионата России по боксу в Серпухове.

СпортПоветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопингаЧитать подробнее

Как сообщалось, ITA временно отстранило Поветкина в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Решение было принято на основании базы данных московской лаборатории. При этом дата нарушения – 25 октября 2014 года.

45-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимается общественной деятельностью. В мае 2024 года назначен заместителем губернатора Вологодской области.

Александр Поветкин бокс допинг
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