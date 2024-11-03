Три золота завоевали россияне в первый день финалов первенства мира по боксу
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU -
Российские боксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали в первый финальный день проходящего в Черногории первенства мира среди спортсменов 17-18 лет.
Обладателями наград высшего достоинства стали Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг) и Платон Козлов (до 60 кг), а также Снежана Кузнецова (до 52 кг).
Серебряным призером стал Камиль Джамаев (до 86 кг).
В финалах 3 ноября выступят еще трое российских боксеров.
Россияне выступают под государственной символикой РФ.