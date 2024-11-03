Три золота завоевали россияне в первый день финалов первенства мира по боксу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU -

Российские боксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали в первый финальный день проходящего в Черногории первенства мира среди спортсменов 17-18 лет.

Обладателями наград высшего достоинства стали Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг) и Платон Козлов (до 60 кг), а также Снежана Кузнецова (до 52 кг).

Серебряным призером стал Камиль Джамаев (до 86 кг).

В финалах 3 ноября выступят еще трое российских боксеров.

Россияне выступают под государственной символикой РФ.