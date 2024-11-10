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Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 8:1 (1:1, 2:0, 5:0) в пользу столичной команды.

Два гола в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, на счету 39-летнего хоккеиста 863 гола за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сейчас составляет 31 гол.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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