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У российского боксера Сосулина сменился соперник по бою за пояс WBA Asia

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - У обладателя пояса чемпиона Европы по версии IBA, чемпиона России-2022, участника чемпионата мира-2023 Павла Сосулина сменился соперник по поединку в бою за пояс WBA Asia в среднем весе.

СпортРоссийский боксер Сосулин проведет бой за пояс WBA AsiaЧитать подробнее

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, 4 декабря Сосулин встретится с Абдулом Убайя из Танзании, тогда как изначально его соперником был объявлен угандиец Джон Серунджоги. Однако у него возникли проблемы с документами.

10-раундовый поединок Сосулина с Убайя возглавит турнир "Вечер профессионального бокса", организованный Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

На счету Сосулина на профессиональном ринге восемь побед (три – нокаутом) в восьми поединках. Убайя выиграл восемь боев (четыре – досрочно) при четырех поражениях.

Также в рамках вечера свои поединки проведут Алексей Мазур, Илья Попов и Карина Тазабекова. Помимо этого, на профессиональном ринге дебютирует чемпион Европы-2024 и трехкратный чемпион России Эдуард Саввин.

бокс IBA Эдуард Саввин Павел Сосулин
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