"Буде-Глимт" с российским вратарем в составе уступил МЮ в матче ЛЕ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 обыграл норвежский "Буде-Глимт" в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы.

Матч прошел в Манчестере.

Ворота команды "Буде-Глимт" защищал российский голкипер Никита Хайкин, чья ошибка позволила сопернику открыть счет уже на первой минуте.

"Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Буде-Глимт" - на 17-й строчке, 7 баллов.

Во главе турнирной таблицы – "Лацио", "Атлетик" и "Айнтрахт Франкфурт" (по 13 очков).

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступают 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу.

Каждый клуб играет с восемью разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбывают из турнира.