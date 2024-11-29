Глава РФС Дюков будет переизбираться на новый срок

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза Александр Дюков принял решение принять участие в выборах главы организации, которые состоятся 2 февраля.

"Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть, как минимум, пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС", - сказал Дюков журналистам в пятницу по итогам заседания Исполкома РФС.

Как сообщала пресс-служба РФС, выборы главы футбольного союза состоятся в рамах внеочередной конференции, которая состоится 2 февраля.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.