"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

Фото: Алексей Иванов/Спорт-Экспресс/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Московские "Динамо" и ЦСКА составили пару 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу по итогам прошедшей в субботу жеребьевки.

В другом полуфинале сыграют петербургский "Зенит" и "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Первые матчи пройдут 11-13 марта, ответные – 15-17 апреля.

Победители по сумме двух встреч сыграют в финале Пути РПЛ, проигравшие выбывают в нижнюю сетку турнира, Путь регионов.

"Зенит" - действующий обладатель Кубка России.