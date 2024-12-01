Умар Кремлев и Федерация бокса России выделят экипировку для нуждающихся спортсменов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев объявил о решении направить более 10 тысяч комплектов боксерской экипировки в боксерские залы России.

Как сообщили в пресс-службе Федерации бокса России, в комплекты, в частности, войдут майки, шорты, шлемы, перчатки, бинты, боксерки, капы.

"В 2025 году каждый спортсмен должен иметь свою личную боксерскую форму, и в каждом зале должны быть соответствующие условия по нормам Федерации бокса России. Совместно с Федерацией бокса России мы оденем спортсменов и оснастим инвентарём региональные залы бокса для тех, у кого есть потребность", - заявил Кремлев.