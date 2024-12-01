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Российский боксер Курбанов бросил вызов Тиму Цзю

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Магомед Курбанов, победивший соотечественника Асланбека Козаева в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions, нацелился провести бой с представителем Австралии Тимофеем Цзю.

"Я готов к большим боям. Я никогда не просил легких боев. Сейчас я кидаю вызов Тиму Цзю! Это будет большой бой для России и для мира. Это естественная конкуренция, естественный отбор. Избегать не нужно, нужно делать этот бой!" - приводит слова Курбанова пресс-служба Федерации бокса России.

Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

Тим Цзю бокс Магомед Курбанов RCC Boxing Promotions Тимофей Цзю
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