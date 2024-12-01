"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

Игроки "Крыльев Советов" празднуют забитый гол Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" дома со счетом 2:3 проиграл самарским "Крыльям Советов" в 17-м туре чемпионата России.

На четвертой минуте "Зенит" повел в счете, когда гол забил Максим Глушенков.

Однако к перерыву гости ответили тремя голами. Два из них провел нападающий Иван Сергеев, летом вернувшийся из "Зенита" в "Крылья Советов". Он забил на 17-й и 28-й минутах.

Также в составе 'Крыльев" на 18-й минуте отличился Иван Олейников.

На 72-й минуте "Зенит" сократил отставание в счете, автор гола - Нурали Алып.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате страны, у него 39 очков. Однако у занимающего и имеющего игру в запасе "Краснодара" отставание составляет всего балл. В воскресенье "Краснодар" дома играет с московским "Спартаком" (начало - 19:30 мск).

Что касается "Крыльев Советов", самарцы поднялись на десятое место, 18 очков