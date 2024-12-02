В России продолжится объединение спортивных федераций

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что объединение спортивных федераций будет продолжаться для соответствия международным стандартам.

"Такие процессы будут идти дальше. Это делается для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам",- сказал Дегтярев, слова которого привели в пресс-службе Минспорта в понедельник.

Он добавил, что Минспорта поддерживает объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России, которое состоялось 1 декабря.

Министр напомнил, что возглавил объединенную Федерацию каноэ России Евгений Архипов. "Он много лет работает в этой спортивной сфере, возглавлял ВФГБК 16 лет, претендовал на руководящий пост в Международной федерации каноэ. Полностью разделяю мнение коллег, что это правильный человек на своем месте",- сказал министр.

Ранее были объединены в Федерацию гимнастики России - Федерация спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Всероссийская федерации художественной гимнастики, Всероссийская федерации спортивной аэробики и Федерации спортивной акробатики России. Президентом объединенной федерации был назначен глава РЖД Олег Белозеров.

Четыре федерации по водным видам были объединены в Федерацию водных видов спорта России, которую возглавил Дмитрий Мазепин.