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Юный хоккеист умер в США во время благотворительного матча

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеист клуба "Лонг-Айленд" Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет, принимая участие в благотворительном матче в США. Об этом сообщает New York Post.

Игрок потерял сознание, находясь на льду. К нему выбежали несколько болельщиков, которые в ожидании медиков оказали спортсмену первую помощь. Хоккеиста доставили в больницу, где он скончался.

Матч был посвящен памяти погибшей в ДТП выпускницы местной школы.

США хоккей
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