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Шарабутдин Атаев по состоянию здоровья снялся с боя с чемпионом IBA Лопесом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU -Чемпион мира-2023, обладатель пояса WBA Gold, чемпион IBA в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев по состоянию здоровья не сможет провести с двукратным чемпионом ОИ, чемпионом мира-2015 и чемпионом IBA в весе до 80 кг кубинцем Арленом Лопесом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

На замену Атаеву выйдет другой не знающий поражений российский боксер Никита Зонь, который ранее Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions досрочно победил Одилжона Аслонова (8-1-1, КО 3) из Узбекистана и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.

Лопес и Зонь встретятся в рамках главного поединка турнира "Ночь чемпионов IBA" 6 декабря в Дубае. На кону боя будет стоять принадлежащий кубинцу титул чемпиона мира по версии IBA в весе до 80 кг.

бокс IBA Шарабутдин Атаев Никита Зонь Арлен Лопес
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