Гол вратаря Лещука спас "Динамо" от поражения в игре с "Ахматом" в РПЛ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 17-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Грозном.

На 22-й минуте Максим Самородов вывел "Ахмат" вперед.

Победный для хозяев счет продержался до 90+6 минуты. Ответный гол провел вратарь "Динамо" Игорь Лещук после подачи с углового. Через некоторое время он спас уже ворота "Динамо" после опасного удара соперника.

"Динамо" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Ахмат" - на 15-м месте, 10 баллов.