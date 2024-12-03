Путин рекомендовал регионам включить в перечень госуслуг физкультурно-оздоровительные услуги

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов включить физкультурно-оздоровительные услуги в перечни государственных услуг и работ.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, которое состоялось 17 октября.

"Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано включить физкультурно-оздоровительные услуги (в том числе по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни государственных услуг и работ", - сообщается в телеграм-канале Кремля.

Полный перечень поручений опубликован на сайте президента.