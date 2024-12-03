Путин поручил создать в РФ национальный центр спортивный медицины

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В России появится национальный центр спортивный медицины, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"ФМБА России принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности медико-биологического обеспечения российских спортсменов, включая лиц, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев в том числе создание национального центра спортивной медицины на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства"", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов. "При необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Доклад по данной работе должен быть представлен главе государства до 1 февраля 2025 года, а далее предоставляться ему раз в полгода.