Правительству РФ поручено создать национальный центр спорта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить создание на базе "Федерального научного центра физической культуры и спорта" национального центра спорта.

Поручения главы государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 17 октября, опубликованы во вторник на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" и функционирование национального центра спорта", - говорится в поручении.

Правительству при создании центра поручено предусмотреть, в частности, осуществление национальным центром спорта аналитической деятельности в области физической культуры и спорта, включая детско-юношеский спорт, а также научно-методическое обеспечение подготовки спортивных сборных команд РФ.

Кроме того, поручено предусмотреть организацию взаимодействия национального центра спорта с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук", ФМБА России, ведущими научными, образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Правительству РФ необходимо с 2025 года выделять из федерального бюджета ассигнования на создание и функционирование национального центра спорта.

Доклад необходимо представить до 30 декабря 2024 г., после - один раз в полгода. Ответственный - премьер РФ Михаил Мишустин.