"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого вновь проиграл в азиатской Лиге чемпионов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты китайского "Шанхая Шэньхуа", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, со счетом 1:2 потерпели поражение от корейского "Ульсана" в шестом туре азиатской Лише чемпионов.

Игра прошла на поле "Шанхая Шэньхуа".

Для хозяев это поражение стало вторым подряд на турнире. Команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Востока, набрав 7 очков.

В турнире выступают по 12 команд Востока и Запада, в плей-офф выходят по восемь команд каждой из групп.