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Российский футболист Черышев оформил хет-трик в матче Кубка Греции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Паниониса" со счетом 3:0 взяли верх над "Пансеррайкоса" в ответном, домашнем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Греции.

Все три гола провел российский полузащитник Денис Черышев – на 21-й, 56-й, 85-й минутах. Это помогло "Панионису" оказаться сильнее по сумме двух встреч (в первой из них команда уступила со счетом 0:3) и выйти в четвертьфинал.

33-летний россиянин перешел в "Панионис" в этом году, голы в ворота "Пансеррайкоса" - первые для него в новой команде.

футбол Денис Черышев Греция
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