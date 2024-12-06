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Набравшего четыре очка в матче россиянина признали второй звездой дня в НХЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Каролины" Андрея Свечникова второй звездой игрового дня, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Колорадо" он провел гол и сделал три результативные передачи, а "Каролина" одержала победу со счетом 5:3.

Лучшим игроком стал нападающий "Флориды" американец Мэттью Ткачук, на счету котоорого гол и четыре голевые передачи в матче с "Филадельфией".

Третьей звездой признан канадский вратарь "Монреаля" Сэм Монтембо, отразивший 29 бросков в матче с "Нэшвиллом" (3:0).

НХЛ хоккей Андрей Свечников
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