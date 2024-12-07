Бетербиев усомнился в необходимости реванша с Биволом

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не уверен в том, что ему нужен бой-реванш с соотечественником Дмитрием Биволом, которого н победил в октябре в титульном поединке.

"Я не знаю. Вроде бы там все понятно было", - приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщалось, поединок-реванш запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде.

"Думаю, второй поединок будет другим. Нужно не то, чтобы перестроиться, а что-то поправить, исправить", - сказал Бетербиев.

В свою очередь, Бивол воодушевлен в связи с предстоящим реваншем.

"Приятно, что будет реванш. Я в принципе этого и ожидал. Дата устраивает, она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя, когда во время нашей встречи Турки Аль аш Шейх объяснил, почему такие сроки. Так что мы знали дату. Да, не так много времени на подготовку, как хотелось бы. Но мы равных условиях, и все это время я был с мыслью, что 22 февраля надо боксировать", - сказал Бивол.

По его словам, отношение к сопернику после первого боя не изменилось.

"Вообще никак не поменялось. Артур – это уважаемый боксер, к которому я так же до сих пор отношусь. Буду настраиваться на него так же, как на первый поединок", - подчеркнул он.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде.