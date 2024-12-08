Поиск

"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" завершился со счетом 0:0.

Встреча прошла в Краснодаре.

"Краснодар" набрал 39 очков и завершил осеннюю часть на первом месте в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает петербургский "Зенит", у которого аналогичное число баллов.

"Локомотив" - на пятом месте, 35 очков.

Этим матчем завершилась осенняя часть чемпионата России, турнир возобновится в следующем году.

Зенит Краснодар РПЛ футбол Локомотив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Александр Волков проиграл Сирилу Гану на турнире UFC

"Зенит" пропустил от Дзюбы и в большинстве проиграл "Акрону" в РПЛ

"Зенит" пропустил от Дзюбы и в большинстве проиграл "Акрону" в РПЛ

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ

Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ

Месси признан самым ценным игроком в MLS

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

"Манчестер Сити" и "Ювентус" попали в одну группу на клубном ЧМ по футболу

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });