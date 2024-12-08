"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" завершился со счетом 0:0.

Встреча прошла в Краснодаре.

"Краснодар" набрал 39 очков и завершил осеннюю часть на первом месте в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает петербургский "Зенит", у которого аналогичное число баллов.

"Локомотив" - на пятом месте, 35 очков.

Этим матчем завершилась осенняя часть чемпионата России, турнир возобновится в следующем году.