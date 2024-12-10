"Динамо" продлило контракт с уругвайским футболистом Маричалем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Динамо" подписало новое соглашение с защитником Николасом Маричалем, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона-2028/29.

23-летний Маричаль стал игроком "Динамо" летом 2022 года, перейдя из уругвайского "Насьоналя". В клубе Российской премьер-лиги спортсмен принял участие в 70 встречах.

Маричаль – бронзовый призер Кубка Америки в составе сборной Уругвая.