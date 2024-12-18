Серхио Перес покинул команду "Формулы-1" Red Bull

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мексиканский гонщик Серхио Перес завершил выступления за Red Bull, сообщается на сайте команды "Формула-1"

"После четырех успешных сезонов вместе и завершения самого продолжительного сезона "Формулы-1" в истории Серхио Перес и Oracle Red Bull Racing достигли соглашения о расставании в 2025 году", - говорится в сообщении.

34-летний Перес выступает в "Формуле-1" с 2011 года, а в составе Red Bull – c 2021г. В прошлом сезоне мексиканец занял второе место в личном зачете, это его наивысший успех в карьере. На его счету пять выигранных этапов с Red Bull и один – вместе с Racing Point.