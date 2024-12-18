"Реал" выиграл Межконтинентальный кубок по футболу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" со счетом 3:0 обыграли мексиканскую "Пачуку" в финальном матче Межконтинентального кубка.

Голы в матче в Катаре забили Килиан Мбаппе (37-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84, с пенальти).

"Реал" выступил в турнире в качестве действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА. Он стал четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка, который при этом прошел впервые с 2004 года.

С 2005 года проводился клубный чемпионат мира, "Реал" - пятикратный победитель этого турнира.