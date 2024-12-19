NFL пригласила Федора Емельяненко на бой с участием брата Александра

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бойцовская лига NFL направила приглашение российскому бойцу смешанного стиля Федору Емельяненко на поединок с участием его брата, Александра Емельяненко. Об этом заявил президент лиги Гилани Калиматов.

"Мы приглашаем Федора Емельяненко на наш турнир и на поединок Александра. Я уверен, что мы - те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения. Сейчас то время, когда люди должны быть добрее друг к другу, когда необходимо сплочение и дружба. Мы также направим Федору наше приглашение в личном формате", - сказал Калиматов.

Поединок с участием Александра Емельяненко пройдет 21 декабря в Ингушетии. Соперник пока не назван.