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Скончался олимпийский чемпион по волейболу Дорохов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался 18 декабря на 71-м году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола в четверг.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича", - говорится в сообщении.

В федерации отметили, что Владимира Дорохова уважали не только за спортивные достижения, но и за человеческие качества – "за доброту, отзывчивость и прямолинейность".

"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ФВФ.

Дорохов – чемпион Олимпиады-1980 в Москве, серебряный призер ОИ-1976 в Монреале. Также в составе сборной СССР он стад двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

волейбол Владимир Дорохов
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