Россия сохранила за собой 34-ю строчку в рейтинге ФИФА

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Таким образом, позиции национальной команды страны по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменились.

Не произошло изменений и в топ-10. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины, вслед за ней в первой десятке располагаются Франция, Испания, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия.