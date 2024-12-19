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Покинувший "Динамо" канадец О'Делл перешел в "Ак Барс"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Канадский нападающий Эрик О'Делл перешел в "Ак Барс", сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

"Контракт с новичком рассчитан до конца сезона 2024/25", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 34-летнего канадца было московское "Динамо", которое решило расторгнуть контракт.

Всего в Континентальной хоккейной лиге О'Делл провел девять сезонов. На его счету 262 (122+140 по системе "гол+пас") очков в 411 матчах.

Ак Барс Динамо хоккей Эрик О'Делл
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