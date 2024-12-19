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ЦСКА обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА одержали победу над "Спартаком" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча на "ЦСКА-Арене" завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу армейцев. Победитель определился в овертайме.

В составе ЦСКА голы провели Павел Карнаухов (16-я минута, в меньшинстве), Егор Афанасьев (22), Виталий Абрамов (40, в большинстве), Прохор Полтапов (51), Максим Соркин (62).

Авторы голов в составе "Спартака": Адам Ружичка (7), Егор Филин (32), Михаил Мальцев (34), Ансель Галимов (51).

Это четвертая встреча команд в сезоне, предыдущие три выиграл "Спартак".

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Спартак" занимает второе место, набрав 51 очко в 36 матчах. ЦСКА – на четвертой строчке: 49 баллов в 35 встречах.

КХЛ Спартак ЦСКА хоккей
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