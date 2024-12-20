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Дегтярев счел допуск фигуристов России к отбору на ОИ лучшим вариантом, чем развод

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев после допуска Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификационных соревнований на Олимпиаду 2026 г. в нейтральном статусе в пятницу заявил, что допуск "точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция".

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"Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира - это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Он добавил, что министерство продолжит "развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях".

Ранее в пятницу ISU допустил до квалификационных соревнований на Олимпиаду 2026 года российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Они смогут выступать в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Также разрешено участие пар в фигурном катании и танцах на льду. К командным соревнованиям, таким как эстафеты и командные турниры по фигурному катанию, российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

Михаил Дегтярев ISU ОИ
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