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Дюков ждет в 2025 г. возвращения сборной и клубов России на турниры ФИФА и УЕФА

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ожидает, что в следующем году российские команды и сборная смогут вернуться на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Я все-таки ожидаю, что в следующем году произойдут правильные положительные изменения: наша сборная и наши клубы будут возвращены и получат опять право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА", - сказал Дюков в пятницу на пресс-конференции по итогам Исполкома РФС.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой этих организаций.

Александр Дюков РФС УЕФА ФИФА футбол
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