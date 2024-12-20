Дюков ждет в 2025 г. возвращения сборной и клубов России на турниры ФИФА и УЕФА

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ожидает, что в следующем году российские команды и сборная смогут вернуться на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Я все-таки ожидаю, что в следующем году произойдут правильные положительные изменения: наша сборная и наши клубы будут возвращены и получат опять право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА", - сказал Дюков в пятницу на пресс-конференции по итогам Исполкома РФС.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой этих организаций.