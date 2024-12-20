РФС завершил проверку матчей "Крыльев Советов" на коррупцию в судействе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз завершил проверку судейства матчей самарского клуба "Крылья Советов" на возможную коррупцию. Как сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, в середине следующей недели информация будет передана в правоохранительные органы.

"Проверка завершена, мы занимаемся обобщением результатов. Я думаю, что итоговый анализ мы предоставим правоохранительным органам в следующую среду- четверг", – сказал Каманцев в пятницу на пресс-конференции по итогам Исполкома РФС.

Он добавил, что публиковаться результаты анализа не будут из-за ограничений, связанных с работой правоохранителей.

Глава комитета судей подчеркнул, что, по его личному убеждению, у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были основания поднять вопрос о коррупции в судействе. "Приведет ли это к конкретным процессуальным решениям? Сложно сказать, потому что это довольно сложная латентная ситуация", - сказал Каманцев.

"Информация и источники осведомленности губернатора являются достаточно достоверными, чтобы эту ситуацию не игнорировать", - подчеркнул он.

Каманцев также сообщил, что ему известен человек, который сообщил о коррупции Самарскому губернатору. "После завершения проверки правоохранительных органов я вам дам развернутый ответ по всем фамилиям, вопросам и прочее, но до этого времени меня коллеги из правоохранительным органов, мягко говоря, не поймут", – пояснил он.

Кроме того, сославшись на следственную проверку, он отказался рассказывать о подробностях встречи с Федорищевым, на которой, по данным СМИ, Каманцев признал наличие коррупции в российском футболе.

На вопрос о том, говорил ли глава комитета РФС о существующей проблеме с коррупцией губернатору, он ответил: "В таком ключе вопрос не обсуждался".

"Мы совместно с департаментом защиты игры, совместно с правоохранительными органами уже пять лет проводим проверки как матчей, так и судей. За это время вы знаете много судей, инспекторов и ассистентов, заканчивали свою карьеру по этическим вопросам", – отметил Каманцев.

Он подчеркнул, что доказательств конкретных преступлений у РФС не было, поэтому организация не обращалась в правоохранительные органы.

26 ноября Федорищев сообщил, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола". 2 декабря глава региона сообщил о том, что после изучения документации самарского футбольного клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Речь, по его словам, идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств".

РФС, со своей стороны, начал проверку всех матчей "Крыльев Советов" за два года.