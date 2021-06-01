Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Товарищеский матч прошел в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы

Капитан сборной России Артем Дзюба (в центре) в матче против Польши Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России сыграли вничью с соперниками из Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча, проходившая в польском Вроцлаве, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России отличился Вячеслав Караваев, забивший на 21-й минуте. За поляков отличился Якуб Шверчок (4).

При подготовке к чемпионату Европы сборная России также встретится с Болгарией, встреча пройдет 5 июня в Москве.

Россия сыграет на чемпионате Европы в группе B, где сыграет с Бельгией (матч пройдет 12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Матчи с Бельгией и Финляндией россияне сыграют в Санкт-Петербурге, с Данией - в Копенгагене.