Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия6 : 0Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияОконченподробнее

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Товарищеский матч прошел в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей
Капитан сборной России Артем Дзюба (в центре) в матче против Польши
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России сыграли вничью с соперниками из Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча, проходившая в польском Вроцлаве, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России отличился Вячеслав Караваев, забивший на 21-й минуте. За поляков отличился Якуб Шверчок (4).

При подготовке к чемпионату Европы сборная России также встретится с Болгарией, встреча пройдет 5 июня в Москве.

Россия сыграет на чемпионате Европы в группе B, где сыграет с Бельгией (матч пройдет 12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Матчи с Бельгией и Финляндией россияне сыграют в Санкт-Петербурге, с Данией - в Копенгагене.

футбол

Новости по теме

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира по хоккею-2021

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Евро-2020

РФС попросил отменить решение о недопуске российских болельщиков на матч Евро в Дании

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Наоми Осака снялась с Roland Garros из-за психологических проблем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код