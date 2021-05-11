Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

Игрок сборной России Артем Дзюба Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав игроков на подготовку к чемпионату Европы 2020 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли:

вратари – Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный);

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Денис Черышев ("Валенсия" Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Резервный список

Также в резервный список вошли еще семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Игроков основного состава сборной могут подменить:

- вратарь - Александр Максименко ("Спартак" Москва);

- защитники - Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург);

- полузащитники - Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо" Москва), Резиуан Мирзов ("Химки");

- нападающий - Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Подчеркивается, что "в списке возможны изменения".

Подготовку к турниру национальная сборная России начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт).

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России проведет товарищеский матч против Польши и Болгарии. С поляками подопечные Станислава Черчесова сыграют 1 июня во Вроцлаве, с болгарами - в Москве (Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина) 5 июня.

С кем играем

На групповом этапе Евро-2020 сборная России 12 июня сыграет с Бельгией (встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени), 16 июня - с Финляндией (Санкт-Петербург, 16:00 мск), 21 июня - с Данией (Копенгаген, 22:00 мск).