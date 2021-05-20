Россия открыла въезд для участников и владельцев билетов на Евро-2020

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в документы кабинета министров, открывающие въезд в Россию иностранным гражданам всех стран мира и лиц без гражданства, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба Оргкомитета Евро 2020 в Санкт-Петербурге.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее", - заявил генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

К лицам, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке. Кроме того, приехать в Россию смогут и владельцы билетов на матчи Евро в Петербурге из всех стран мира. Болельщики - обладатели билетов на матчи чемпионата в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз по "паспорту болельщика".

Находиться на территории России приехавшие на турнир болельщики смогут до 12 июля.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.