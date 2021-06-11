Ассоциация утвердила лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" перед стартом Евро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Исполком Украинской ассоциации футбола поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины, включая лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

"Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - написал Павелко в пятницу в Facebook.

По его словам, исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава", которые, как заявил президент УАФ, много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на всех матчах сборных страны.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!" - написал Павелко.

Новая форма сборной Украины, представленная 7 июня перед чемпионатом Европы, содержит две надписи: на внешней стороне воротника сзади - "Слава Украине!", на внутренней стороне - "Героям слава!" УЕФА потребовал от Украины внести изменения в форму, убрав один из слоганов. "Сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - говорилось в заявлении УЕФА.

При этом у УЕФА нет претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга - "Слава Украине". "Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды", - отмечалось в сообщении.

Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА относительно решения корректировки формы национальной сборной Украины по футболу.

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу.

Сборная Украины сыграет в группе C, в которую также вошли Нидерланды, Австрия, Северная Македония.