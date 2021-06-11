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Украина достигла с УЕФА компромисса по дизайну формы сборной на Евро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Украинской ассоциации футбола (УАФ) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно нового дизайна формы национальной сборной Украины завершились, стороны достигли компромисса, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям слава!", большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям слава!" на футболках украинских игроков еще в декабре прошлого года, однако с учетом нового решения требовали убрать эту надпись.

По словам Павелко, приходилось озвучить решительную позицию, вплоть до бойкота Евро-2020, однако сторонам удалось достичь "победного компромисса".

"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины", - рассказал президент УАФ.

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Он уточнил, что такой дизайн формы будут иметь исключительно украинские игроки на Евро-2020.

Кроме того, он сообщил, что УАФ работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня футбольными символами Украины, которая будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием.

В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!"

Накануне появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

В пятницу Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины. Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Украине!", на внутренней стороне - "Героям слава!".

футбол Евро-2020

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