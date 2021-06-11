Украина достигла с УЕФА компромисса по дизайну формы сборной на Евро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Украинской ассоциации футбола (УАФ) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно нового дизайна формы национальной сборной Украины завершились, стороны достигли компромисса, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям слава!", большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям слава!" на футболках украинских игроков еще в декабре прошлого года, однако с учетом нового решения требовали убрать эту надпись.

По словам Павелко, приходилось озвучить решительную позицию, вплоть до бойкота Евро-2020, однако сторонам удалось достичь "победного компромисса".

"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины", - рассказал президент УАФ.

Он уточнил, что такой дизайн формы будут иметь исключительно украинские игроки на Евро-2020.

Кроме того, он сообщил, что УАФ работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня футбольными символами Украины, которая будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием.

В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!"

Накануне появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

В пятницу Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины. Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Украине!", на внутренней стороне - "Героям слава!".