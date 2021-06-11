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Первым взятием ворот на Евро-2020 стал автогол

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная Италии по футболу вышла вперед в матче открытия чемпионата Европы-2020 против национальной команды Турции.

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Взятие ворот - первое на Евро-2020 - состоялось на 53-й минуте проходящей в Риме игры, однако это случилось благодаря автоголу: турецкий футболист Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел.

Чемпионат Европы-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Согласно первоначальном плану, матчи Евро-2020 должны были принять 12 городов Европы, однако Дублин и Бильбао недавно отказались от участия в организации матчей турнира и дополнительные игры получили Санкт-Петербург и Севилья.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды в каждой.

Сборная России, которая обеспечила себе участие в Евро-2020 в октябре 2019 года, сыграет в группе B, где соперниками подопечных Станислава Черчесова станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.

Первый матч на турнире россияне проведут 12 июня против бельгийцев. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. Она будет показана в прямом эфире на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

футбол Евро-2020

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