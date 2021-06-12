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Бельгия - Россия. Онлайн

Команды проводят свой первый матч на чемпионате Европы по футболу-2020

Бельгия - Россия. Онлайн
Артем Дзюба (в центре) на тренировке сборной России по футболу в Петербурге перед матчем с Бельгией
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Игра проходит в Санкт-Петербурге

Сборная России поддержала игрока!

Пожелаем Эриксену здоровья!

Игра все же возобновится! 

29-летний Эриксен находится в сознании, его состояние стабильное

Игра Дания - Финляндия до сих пор не возобновилась. И скорее сегодня уже и не возобновится

Праздник футбола, увы, омрачен(
 

Состав сборной России на игру!

Это игра первого тура группового этапа

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Евро-2020 Россия - Бельгия!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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