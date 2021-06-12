Бельгия - Россия. Онлайн
Команды проводят свой первый матч на чемпионате Европы по футболу-2020
Игра проходит в Санкт-Петербурге
Сборная России поддержала игрока!
Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что всё обойдётся.#EURO2020— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Пожелаем Эриксену здоровья!
Игра все же возобновится!
Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу— Интерфакс (@interfax_news) June 12, 2021
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29-летний Эриксен находится в сознании, его состояние стабильное
Игра Дания - Финляндия до сих пор не возобновилась. И скорее сегодня уже и не возобновится
Праздник футбола, увы, омрачен(
Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020— Интерфакс (@interfax_news) June 12, 2021
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Состав сборной России на игру!
Наш состав на #БельгияРоссия! Вперёд, #НашиПарни ??— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Это игра первого тура группового этапа
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Евро-2020 Россия - Бельгия!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!