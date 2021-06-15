УЕФА завел дело против Арнаутовича, оскорбившего македонских игроков на Евро-2020

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование инцидента, который случился в концовке матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Австрии и Северной Македонии, сообщает пресс-служба организации.

"В соответствии со статьей Дисциплинарного регламента УЕФА назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования инцидента с участием игрока Марко Арнаутовича, произошедшего во время матча группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Австрии и Северной Македонии 13 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

В СМИ сообщалось, что Арнаутович после гола в ворота Северной Македонии оскорбил игроков команды-соперника.

Матч прошел 13 июня и завершился победой австрийцев со счетом 3:1.