Поиск

Сборная Австрии победила Северную Македонию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 нанесли поражение команде Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 18-й минуте встречи, прошедшей в Бухаресте, сборную Австрии вывел вперед Штефан Лайнер. Через десять минут македонец Горан Пандев сравнял счет. На 78-й минуте в составе австрийцев отличился Михаэль Грегорич, на 89-й – Марко Арнаутович.

Команды представляют группу С, в которую также входят сборные Нидерландов и Украины: они свой матч первого тура начнут в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Нидерланды - Украина. Онлайн

Нидерланды - Украина. Онлайн

Джокович выиграл Roland Garros-2021

Поветкин завершил карьеру

Поветкин завершил карьеру
Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020
Евро-2020

У терявшего сознание датского футболиста Эриксена останавливалось сердце

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном
Евро-2020

Сборная России крупно проиграла Бельгии

Сборная России крупно проиграла Бельгии
Евро-2020

Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма матча Евро-2020

Евро-2020

Финляндия обыграла Данию в матче чемпионата Европы

Евро-2020

Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу

Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код