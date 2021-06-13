Сборная Австрии победила Северную Македонию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 нанесли поражение команде Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 18-й минуте встречи, прошедшей в Бухаресте, сборную Австрии вывел вперед Штефан Лайнер. Через десять минут македонец Горан Пандев сравнял счет. На 78-й минуте в составе австрийцев отличился Михаэль Грегорич, на 89-й – Марко Арнаутович.

Команды представляют группу С, в которую также входят сборные Нидерландов и Украины: они свой матч первого тура начнут в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.