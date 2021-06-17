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У футболиста сборной Словакии в Петербурге выявили коронавирус

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной Словакии по футболу Денис Вавро сдал положительный тест на коронавирус, сообщил главный тренер национальной команды страны Штефан Таркович.

"Мы живем в такое время, что невозможно полностью изолироваться от мира. У Дениса Вавро нет симптомов и проблем со здоровьем, но тест положительный", - приводит слова Тарковича пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации.

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В настоящее время сборная Словакии находится в Санкт-Петербурге, где готовится к матчу чемпионата Европы против Швеции.

"Мы находимся в контакте с соответствующими российскими органами и УЕФА, делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. Мне очень жаль, что один из игроков по этой причине лишается возможности сыграть в матче чемпионата Европы", - отметил главный тренер сборной Словакии.

Также положительный тест сдал один из членов делегации сборной страны.

"Оба изолированы, они, вероятно, будут исключены из состава делегации", - отметил Таркович.

Матч Швеция - Словакия пройдет в Санкт-Петербурге 18 июня.

футбол коронавирус Евро-2020

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