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Чехия и Хорватия сыграли вничью на Евро-2020

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Чехии и Хорватии не определили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы.

Матч, проходивший в шотландском Глазго, завершился со счетом 1:1. Первый гол встречи забил нападающий сборной Чехии Патрик Шик, реализовав пенальти на 37-й минуте. Хорваты сравняли благодаря голу Ивана Перишича на 47-й минуте.

Чехия и Хорватия являются представителями группы D, где кроме того выступают команды из Англии и Шотландии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

Чехия Хорватия футбол Евро-2020

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