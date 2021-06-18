Чехия и Хорватия сыграли вничью на Евро-2020

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Чехии и Хорватии не определили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы.

Матч, проходивший в шотландском Глазго, завершился со счетом 1:1. Первый гол встречи забил нападающий сборной Чехии Патрик Шик, реализовав пенальти на 37-й минуте. Хорваты сравняли благодаря голу Ивана Перишича на 47-й минуте.

Чехия и Хорватия являются представителями группы D, где кроме того выступают команды из Англии и Шотландии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.