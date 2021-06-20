Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Фото: Joaquin Corchero / Europa Press Sports via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборные Испании и Польши не смогли определить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе в испанской Севилье, завершилась с результатом 1:1. В составе сборной Испании отличился Альваро Мората, забивший на 25-й минуте. Поляки смогли свести матч к ничьей благодаря голу Роберта Левандовски (54).

На 58-й минуте испанец Жерар Морено не смог реализовать пенальти.

Испания занимает третье место в группе E, набрав 2 очка. Польша занимает последнее, четвертое место, имея в активе 1 очко. Лидирует в группе Швеция, у которой 4 очка. На втором месте располагается Словакия (3 очка).

В заключительном туре между собой сыграют Словакия и Испания, а также Польша и Швеция. Матчи пройдут 23 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах, включая Санкт-Петербург. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.